DSİ personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? DSİ 2020 personel alımı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

DSİ personel alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. DPB tarafından yayınlanan ilana göre 35 mühendis alımı yapılacak. Mühendis kadrosuna, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olanlar arasından seçim yapılacak. Devlet dairesinde çalışmak isteyen on binlerce aday 8 Ocak'ta başlayan başvuruları 17 Ocak'ta sona erdirmişti. Peki DSİ personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 yılı DSİ personel alımı sonuçları sorgulama ekranı!

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu kurumunda çalışmak isteyen adaylar, DSİ personel alımı başvuru sonuçlarını bekliyor. Haberimizde, 2020 yılı DSİ personel alımı başvuru sonuçlarına ve tüm merak edilen detaylara erişebilirsiniz.