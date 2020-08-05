İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü OGM personel alımı başvuru şartları neler? İŞKUR ile OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı iş ilanları İŞKUR üzerinden yapılacak. 4 Ağustos 2020 bugün itibarıyla başlayacak olan başvuruların nasıl ve nereden yapılacağı adaylar tarafından araştırılıyor. Birçok iş arayan vatandaş için büyük bir heyecan olan Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR OGM işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI 2020

OGM İş Makinesi Operatörü 200 adet, Greyder Operatörü 200 adet, Ekskavatör Operatörü 200 adet, Dozer Operatörü 60 adet ve Traktör Operatörü 40 adet olmak üzere toplamda 700 adet işçi alımı yapacak. Adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklar.

OGM işçi alımı başvuru şartları neler? OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır?