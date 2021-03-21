İzmir Tınaztepe Üniversitesi akademik personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğü 1 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi alımı için ilan yayınladı.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz akademik birimlerine öğretim elemanı alınacaktır." denildi.

Son başvuru tarihi 2 Nisan 2021 olarak duyuruldu. Ayrıntılar için tıklayınız...