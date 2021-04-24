Antalya Bilim Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğü 10 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri gereğince, tabloda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır." denildi.

Başvuru süresinin ilanın Resmî Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...