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Giriş Tarihi: 24.9.2021 16:53 Son Güncelleme: 24.9.2021 17:07

Tarsus Üniversitesi 27 personel alacak

Tarsus Üniversitesi 27 personel alacak

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü 27 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü 27 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. ve 50/d maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır" denildi.

Son başvuru tarihi 11 Ekim 2021 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Tarsus Üniversitesi 27 personel alacak
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