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Giriş Tarihi: 28.11.2021 13:17

İstinye Üniversitesi 32 akademik personel alacak

İstinye Üniversitesi 32 akademik personel alacak

İstinye Üniversitesi Rektörlüğü, 32 akademik personel alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstinye Üniversitesi Rektörlüğü, 32 akademik personelalacağını bildirdi.

İstinye Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 33. Maddesi ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 10 Aralık 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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İstinye Üniversitesi 32 akademik personel alacak
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