Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, sözleşmeli personel alacağını bildirdi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Müdürlüklerinde görev yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 8 inci maddesi kapsamında ve esasların ekli 5 sayılı cetvelinde yer alan solist sanatçı, sanatçı ve sahne üstü ve sahne gerisinde 29/12/2022 tarihine kadar görev yapmak üzere, belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli personel alınacaktır. Bu tarihten sonra, durumları uygun olanlar ile; ihtiyaç, başarı, disiplin durumu ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce gerek görülen diğer kriterler yönünden yapılacak değerlendirmeye göre yeniden sözleşme yapılabilecektir." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 13 Aralık 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...