Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğü, 2 öğretim görevlisi alacağını bildirdi.

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi istihdam edilecektir. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 21 Ocak 2022 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...