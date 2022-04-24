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Giriş Tarihi: 24.4.2022 18:37

Tarsus Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak

Tarsus Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü 14 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü 14 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 23., 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 13 Mayıs 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Tarsus Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak
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