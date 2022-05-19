Avrasya Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü öğretim elemanı alımı için ilan yayımladı.

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin yazılı birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 31 Mayıs 2022 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...