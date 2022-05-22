Tarsus Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına uyarınca Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

İşe alınacak sözleşmeli personel sayısının 7 (Yedi) olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...