İstanbul Kalkınma Ajansı uzman ve destek personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Kalkınma Ajansı uzman ve destek personeli alımı için ilan yayımladı.

İstanbul Kalkınma Ajansı'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Kalkınma Ajansı'na "4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200 üncü maddesi" ve "Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği" hükümleri uyarınca; İstanbul'u bir marka şehir haline dönüştürme ve sürdürülebilir kalkınmada öncü olma hedefine hizmet etmek isteyen, dinamik çalışabilen, yaratıcı ve analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendiliğinden iş yapabilme becerisine sahip, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına kolay uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 2 (iki) "Uzman" ve 1 (bir) "Destek Personeli" alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 29 Ağustos 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...