Avrasya Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden "4857 sayılı İş Kanunu" hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 23 Ağustos 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...