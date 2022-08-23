Antalya Bilim Üniversitesi araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 3 Eylül 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...