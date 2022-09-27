Bitlis Eren Üniversitesi 28 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü 28 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince "yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, Lisans/Ön Lisans/Ortaöğretim 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 10 Ekim 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...