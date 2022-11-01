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Giriş Tarihi: 1.11.2022 10:19 Son Güncelleme: 1.11.2022 10:20

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, 657 sayılı Kanun'un 48. maddesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 15 Kasım 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak
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