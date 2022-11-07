Kapadokya Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğü 5 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. " ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 18 Kasım 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...