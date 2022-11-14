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Giriş Tarihi: 14.11.2022 08:58

Tarsus Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Tarsus Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin ilan metninde belirtilen birimlerine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 23., 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 28 Kasım 2022 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Tarsus Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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