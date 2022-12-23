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Giriş Tarihi: 23.12.2022 08:44

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacak.

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'ne göre Profesör, Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi istihdam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 5 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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