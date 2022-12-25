Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Orman Genel Müdürlüğü 249 orman mühendisi alacak.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2 nci maddesine 10/1/2019 tarihli ve 579 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile eklenen hüküm çerçevesinde EK-1 de yer alan iller için sözlü ve uygulamalı sınavla sözleşmeli personel pozisyonunda 249 adet mühendis (orman mühendisi) alımı yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 25 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...