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Giriş Tarihi: 30.12.2022 08:47 Son Güncelleme: 30.12.2022 08:53

Sinop Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak

Sinop Üniversitesi Rektörlüğü 17 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Sinop Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Sinop Üniversitesi Rektörlüğü 17 öğretim üyesi alacak.

Sinop Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesindeki, Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 12 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Sinop Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak
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