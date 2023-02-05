Türk Akreditasyon Kurumu destek personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Türk Akreditasyon Kurumu Başkanlığı destek personeli alımı için ilan yayımladı.

Türk Akreditasyon Kurumu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "T.C. Dışişleri Bakanlığı ile ilgili Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) sözlü olarak yapılacak giriş sınavı ile 2 (iki) Destek Personeli (hizmetli) pozisyonuna personel alınacaktır. Alınacak personel, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 27'nci maddesi ile Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 17 Şubat 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...