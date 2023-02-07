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Giriş Tarihi: 7.2.2023 09:02

Avrasya Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Avrasya Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacak.

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden "4857 sayılı İş Kanunu" hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Avrasya Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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