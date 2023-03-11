BDDK 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8'inci maddesi uyarınca, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 15 (on beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 26 Mart 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...