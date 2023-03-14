İstinye Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, İstinye Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak.

İstinye Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 33. maddesi ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 27 Mart 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...