İstinye Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, İstinye Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacak.

İstinye Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve İstinye Üniversitesi Akademik Atama/Yükseltme Kriterleri Yönergesi doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 27 Mart 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...