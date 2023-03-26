Atılım Üniversitesi 9 akademik personel alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Atılım Üniversitesi Rektörlüğü 9 akademik personel alacak.

Atılım Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde 8 Nisan 2023 tarihine kadar ilgili "Dekanlıklara/Müdürlüklere" şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 8 Nisan 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...