Maltepe Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak.

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 33. maddesiyle "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 7 Nisan 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...