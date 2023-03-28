Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 6 ncı maddesi ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 10 Nisan 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...