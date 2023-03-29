Erciyes Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alacak.

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı, Spor Uzmanı kadrosu için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı ile "Uygulamalı Sınav" ve Eczacı kadrosu için sözlü sınav (KPSS Puanı aranmayacaktır.) esas alınmak suretiyle belirtilen unvanlarda sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 11 Nisan 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...