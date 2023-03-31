Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında belirtilen pozisyon için sınav yapılarak 40 sözleşmeli Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 16 Nisan 2023 bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...