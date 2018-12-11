Devlet memurlarının derneklere üye olma konusu

5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun "Dernek kurma hakkı" başlıklı 3 üncü maddesinde " Fiili ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.

Ancak, Türk Silâhlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarında getirilen kısıtlamalar saklıdır.

15 YAŞ SINIRI

Onbeş yaşını bitiren ayırt etme gücüne sahip küçükler; toplumsal, ruhsal, ahlakî, bedensel ve zihinsel yetenekleri ile spor, eğitim ve öğretim haklarını, sosyal ve kültürel varlıklarını, aile yapısını ve özel yaşantılarını korumak ve geliştirmek amacıyla yasal temsilcilerinin yazılı izni ile çocuk dernekleri kurabilir veya kurulmuş çocuk derneklerine üye olabilirler.

Oniki yaşını bitiren küçükler yasal temsilcilerinin izni ile çocuk derneklerine üye olabilirler ancak yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar. Çocuk derneklerine on sekiz yaşından büyükler kurucu veya üye olamazlar." hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hüküm dışında özel kanunlarla kamu görevlilerinin derneklere üye olmasına kısıtlayıcı düzenlemelerin konulması mümkün bulunmaktadır. Ayrıca, Devlet Memurları Kanunu'nda memurların derneklere üye olmasını engelleyen bir hüküm bulunmamaktadır.

Teşkilat kanununda ve ilgili mevzuatında bir düzenleme yoksa...

Devlet memurunun çalıştığı kurumun teşkilat kanununda veya ilgili mevzuatında derneklere üye olmasını kısıtlayıcı herhangi bir özel bir düzenleme olmaması halinde, memurların derneklere üye olması mümkün bulunmaktadır.