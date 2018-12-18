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Memurlara 3 birden... Ocak'ta hesaplara yatacak!

Milyonlarca memura müjdesi! Memurlara yeni yılda 3 zam birden gelecek. Yeni yılda asgari ücretle beraber artış gösterecek olan zamları merak ediliyor... Peki memurlara yeni yılda ne kadar zam olacak? Aile yardımlarında ne kadar artış olacak? Bu konu ile ilgili merak edilen tüm soruları Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem yanıtladı. İşte yapılacak zamların detayları...

Giriş Tarihi: 18.12.2018 15:21 Güncelleme Tarihi: 18.12.2018 15:24
Memurlara 3 zam birden... Ocak'ta hesaplara yatacak!

3 ZAM BİRDEN GELİYOR

Yeni yılda memurlara 3 birden geliyor... 2019 yılı Ocak ayında açıklanacak olan Aralık enflasyonu merakla bekleniyor. Enflasyon oranına göre belirlenecek zamların ne kadar oalcağı merak konusu. Memurlara yapılacak zam oranları ne kadar olacak? Bu konu ile ilgili merak edilen tüm soruları Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem cevapladı.

3 milyona yakın Ocak ayında üç ayrı artışa kavuşacak. Önce maaşlar toplu sözleşme zammıyla artacak. 6 aylık enflasyon artışına eklenecek, aile yardımı da yükselecek

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Memurlara 3 zam birden... Ocak'ta hesaplara yatacak!
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