Memurlara 3 zam birden... Ocak'ta hesaplara yatacak!

3 ZAM BİRDEN GELİYOR

Yeni yılda memurlara 3 zam birden geliyor... 2019 yılı Ocak ayında açıklanacak olan Aralık enflasyonu merakla bekleniyor. Enflasyon oranına göre belirlenecek zamların ne kadar oalcağı merak konusu. Memurlara yapılacak zam oranları ne kadar olacak? Bu konu ile ilgili merak edilen tüm soruları Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem cevapladı.

3 milyona yakın memur Ocak ayında üç ayrı artışa kavuşacak. Önce maaşlar toplu sözleşme zammıyla artacak. 6 aylık enflasyon maaş artışına eklenecek, aile yardımı da yükselecek



