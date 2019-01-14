Mühendis memurun maaşı ve ikramiyesi artıyor

İŞTE GELEN SORU:

"Bir üniversitenin Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldum. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A2 fıkrası hükmünden yararlanmam mümkün mü? Ek Bir derece ilavesi alabilir miyim?"

CEVAP İSE ŞÖYLE:

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" Bölümünün (A) Fıkrasının ikinci bendinde, "Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, öğrenimlerine göre tesbit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar." hükmü yer almaktadır.

Bu bentte sayılan unvanları ihraz edenler ile belirtilen okullardan mezun olanların Devlet memuriyetine girmeleri halinde şarta bağlı olmaksızın memuriyete giriş derece ve kademelerine bir derece ilave edilmesi hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmanız sebebiyle , görev aldığınız hizmet sınıfına bakılmaksızın 657 sayılı Kanunun 36/A2 fıkrası kapsamında memuriyete giriş derece ve kademesine bir derece eklenmesi gerektiği düşünülmektedir.