Cumhurbaşkanlığı atamaları gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyeliğine, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21 inci maddesi gereğince Rasim ÖZDENÖREN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci maddesi ve 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince Ramazan BAL atanmıştır.

Adalet Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Bilal TEMEL atanmıştır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Zeliha SAĞLAM atanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa ÖZDERYOL atanmıştır.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri İlhan DEMİRTAŞ görevden alınmış ve bu suretle boşalan I. Hukuk Müşavirliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ayşegül HACIÖMEROGLU EKİZ atanmıştır.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Üyeliğine, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Nigar Hülya ÇAVUŞOĞLU atanmışt��r.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Rahman NURDUN atanmıştır.

Ticaret Bakanlığında, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Bakan Yardımcılığına Sezai UÇARMAK,

- Bakan Yardımcılığına Rıza Tuna TURAGAY,

- Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne Necmettin ERKAN,

- Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğüne Aytaç YENAL,

- Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Cumali SEMEGİR,

- Strateji Geliştirme Başkanı Fatih İslam KARAOĞLU görevden alınmış ve bu suretle boşalan Strateji Geliştirme Başkanlığına Devlet Selim PASLI,

atanmıştır.