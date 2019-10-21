26. dönem POMEM başvurusu nasıl yapılır? POMEM başvurusu nasıl yapılır?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından paylaşılan 26. dönem POMEM alımı başvuru, seçme ve değerlendirme kılavuzuna göre adayların ön başvurularını 14-25 Ekim tarihleri arasında tamamlamaları gerekiyor. Söz konusu kılavuza göre adayların birtakım şartları taşıması gerekiyor. Kılavuzda belirtilen şartları taşıyıp başvurusunu gerçekleştirecek adayların merak ettikleri soru ise 26. dönem POMEM başvurusu nasıl yapılır?

26. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Polis Akademisi tarafından kılavuza göre 14 Ekim 2019 tarihinde başlayan ön başvuru süreci 25 Ekim 2019'da sona erecek. Adayların 25 Ekim günü saat 23:59'a kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Haberimizin devamını okuyarak başvuru şartlarını, başvurunun nasıl yapıldığını öğrenebilir, konuyla ilgili detaylar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

26. DÖNEM POMEM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

26. dönem POMEM alımı için adayların, ön başvurularını 14-25 Ekim 2019 tarihleri arasında Polis Akademisinin resmi internet adresi üzerinden, e-Devlet kimlikleri ile giriş yaparak tamamlamaları gerekiyor. Başvurunun yapıldığı internet adresi aracılığıyla adaylar ile paylaşılan uyarıya göre, başvuru yapmadan önce mutlaka başvuru kılavuzunun okunması öneriliyor.

26. DÖNEM BAŞVURU KILAVUZUNU BURADAN İNCELEYEBİLİRSİNİZ