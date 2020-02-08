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OGM 2020 personel alımı sınav sonuçları açıklandı! Tarım ve muhafaza memuru mülakat sonuçları sorgulama

sınav sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. Duyurunun yapılması planlanan OGM işe alım sayfasına ve ogm.gov.tr internet adresi yaşanan yoğunluk sebebiyle erişime kapandı. Adaylar sonuçların açıklanmasını ve paylaşılmasını bekliyor. Tarım ve bünyesinde yapılacak 5000 personel alımına ilişkin gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının 7 Şubat 2020 tarihinde açıklanacağı duyurulmuştu. Yapılan bu duyurunun ardından beklemeye koyulan adayların heyecanlı bekleyişi nihayet sona erdi. 7 Şubat tarihinin gelmesiyle birlikte adaylar OGM personel alımı sınav sonuçları belli oldu mu sorusuna yanıt aramaya başladı. OGM sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte Orman Bakanlığı işe alım mülakat sonuçları ile ilgili merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 8.2.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 09:24 ABONE OL
OGM 2020 personel alımı sınav sonuçları açıklandı! Tarım ve Orman Bakanlığı muhafaza memuru mülakat sonuçları sorgulama

OGM 5 bin personel alımı sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. OGM tarafından daha önce yapılan açıklamaya göre sonuçların 7 Şubat 2020 tarihinde açıklanacağı duyurulmuştu. İnternet sitesi üzerinden adaylar ile paylaşılması beklenen sonuçlar netleşince Tarım ve bünyesinde istihdam edilecek personeller de belli olmuş olacak. Bu aşamanın ardından süreç, yerleştirme işlemleri ile devam edecek. OGM işe alım sayfası üzerinden paylaşılması beklenen sınav sonuçları belli oldu mu? İşte detaylar…

OGM PERSONEL ALIMI SINAV SONUÇLARI

OGM personel alımı ile ilgili tüm sürece haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

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OGM 2020 personel alımı sınav sonuçları açıklandı! Tarım ve Orman Bakanlığı muhafaza memuru mülakat sonuçları sorgulama
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