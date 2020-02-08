OGM 2020 personel alımı sınav sonuçları açıklandı! Tarım ve Orman Bakanlığı muhafaza memuru mülakat sonuçları sorgulama

OGM 5 bin personel alımı sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. OGM tarafından daha önce yapılan açıklamaya göre sonuçların 7 Şubat 2020 tarihinde açıklanacağı duyurulmuştu. İnternet sitesi üzerinden adaylar ile paylaşılması beklenen sonuçlar netleşince Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek personeller de belli olmuş olacak. Bu aşamanın ardından süreç, yerleştirme işlemleri ile devam edecek. OGM işe alım sayfası üzerinden paylaşılması beklenen OGM personel alımı sınav sonuçları belli oldu mu? İşte detaylar…

OGM PERSONEL ALIMI SINAV SONUÇLARI

OGM personel alımı ile ilgili tüm sürece haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

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