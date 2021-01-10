Son dakika: Son 4 yılın en yüksek personel alımı gerçekleşecek! Bakanlık için 2021 memur alımı başlıyor

Gelen son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığına bu yıl 21'i merkez ve 1751'i taşra teşkilatında istihdam edilecek 1772 sözleşmeli personel alınacak.
AA muhabirinin ulaştığı son dakika bilgisine göre, bakanlıkta avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı, büro personeli, şoför, bilgisayar mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar ve harita teknikeri, teknisyen, şehir plancısı ve çağrı karşılama personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.
Bu istihdamlarla İçişleri Bakanlığına son 4 yılın en yüksek sözleşmeli personel alımı yapılmış olacak.
Alım kapsamında, bu yıl 112 Acil Çağrı Merkezlerinde ilk defa çağrı karşılama personeli unvanında 1462 personel görevlendirilecek. Bu kadro için başvuracakların 800'ünde çağrı merkezi hizmetleri bölümünden mezun olma şartı aranacak.
Söz konusu personel alımına ilişkin ilana, İçişleri Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün internet sitelerinden ulaşılabilecek.TÜBİTAK 23 yeni personel alacak Jandarma personel temin: 2020 Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli personel temini başvuru şartları nedir, nereden, nasıl yapılır? Sağlık Personeli alımı başvuru kılavuzu için gözler ÖSYM'de! 2021 Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı başvuruları ne zaman? GSB sözleşmeli KYK personel alımı başvuruları nasıl yapılır? 2021 KYK personel alımı başvuru şartları ve işlemler