Doktora yapan memura kaç kademe verilecek?

Sabah Memurlar sizlerden gelen soruları yanıtlıyor...

SORU: Memurların doktora yapması halinde intibakı nasıl yapılacak? Doktora yapan memura iki kademe ilerlemesi verilir mi? Her doktora yapan memura iki kademe ilerlemesi verilir mi?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin " Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün A fıkrasının dokuzuncu bendinde ; " Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır. Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla; 657 sayılı Kanunun 36/A-9 maddesi uyarınca master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanmış olan ilgiliye bitirdiği doktora sebebiyle ilave iki kademe ilerlemesi daha uygulanıp uygulanmayacağının söz konusu doktora programının çalışılan kadro unvanı ve yürütülen görevle ilgili olup olmadığı hususları göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerekmektedir.