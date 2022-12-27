İnfaz ve koruma başmemuru sınavsız şef olarak atanabilir mi?

SORU: Veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanlı kadroda görev yapan personelin daha önce Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde infaz ve koruma başmemuru olarak görev yapması sebebiyle Belediyelerde şef kadrosuna sınavsız atanması mümkün mü? Sabah Memurlar cevaplıyor...

CEVAP: 28/10/2005 tarihli ve 25980 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 7 nci maddesinin (d) bendinde, "Şef kadrosuna atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) Eğitim uzmanı, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, öğretmen, eğitim rehberi, kütüphaneci, pedagog, eczacı, diyetisyen, veteriner, mimar olarak toplamda en az üç yıl veya infaz ve koruma başmemuru, ambar memuru, cezaevi kâtibi, infaz ve koruma memuru, memur, santral memuru, satın alma memuru, sağlık memuru, şoför, tahsildar, teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni, hayvan sağlık memuru ve veznedar unvanlarında toplam beş yıl hizmet süresi bulunmak, 3) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak," hükmüne yer verilerek görevde yükselmeye tabi unvanlar arasında sayılan infaz ve koruma başmemurunun, şef kadrosuna atanabilmesi için, en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olması ve infaz ve koruma başmemuru olarak beş yıl hizmet süresinin bulunması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, 2/7/2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin, "Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar" başlıklı 5 inci maddesinde, "Görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir: a) Yönetim hizmetleri grubu; 1) Müdür, şube müdürü, 2) Koruma ve güvenlik görevlisi amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi, bando şefi. ..." hükmüne yer verilmek suretiyle "şef" unvanlı kadro görevde yükselmeye tabi unvanlar arasında sayılmıştır. Aynı Yönetmeliğin "Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar" başlıklı 6 ncı maddesinde, "Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda; a) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak, b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak, c) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibarıyla en az bir yıl süreyle atamanın yapılacağı yerel yönetimde çalışmış olmak, genel şartları aranır. Ancak, ilan edilen kadro için yerel yönetimde bir yıl çalışma şartını taşıyan personel bulunmaması durumunda, söz konusu kadro için yapılacak başvuruda bu şart aranmaz." hükmü ile "Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 7 nci maddesinde, "5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan unvanlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

e) Şef kadrosuna atanabilmek için; 1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2) Son müracaat tarihi itibarıyla 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan görevler ile mühendis hariç en az önlisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl; aynı bendin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde veya ortaöğrenim düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az dört yıl çalışmış olmak, ..." hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, mezkûr Yönetmeliğin "Naklen atamalar" başlıklı 23 üncü maddesinde, "(1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana, bu unvanla aynı düzeydeki veya daha alt düzeydeki diğer unvanlara, söz konusu unvanlar için mevzuatla aranan öğrenim ve sertifika gibi belgelere sahip olma şartlarını taşımaları kaydıyla, genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Söz konusu personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar hakkında 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) ve (f) bentlerindeki hükümler de uygulanabilir.

Yukarıda verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; daha önce infaz ve koruma başmemuru olarak çalışmış ve hâlihazırda veri hazırlama kontrol ve işletmeni olarak görev yapan personelin denk unvan kapsamında bulunmayan şef unvanlı kadroya sınavsız genel hükümlere göre atanamayacağı, ancak mezkûr hükümdeki görevde yükselme sınavına başvuru şartlarını sağlayarak ve söz konusu sınavda başarılı olarak şef kadrosuna atanmasının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.