Uzman Erbaş olarak çalışmakta iken kamuda göreve başlayanların intibakı nasıl yapılacak!

SORU: 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak görev yapmaktayken istifa edip; göreve başlayan bir memurun, 657 sayılı Kanunun 64'üncü maddesi çerçevesinde düzenlenen bir kademe ilerlemesinden yararlanabilecek mi?

CEVAP: 29/01/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunla 3269 sayılı Kanuna eklenen ek 4 üncü maddenin beşinci fıkrasında, "Yükseköğrenim mezunu olmayan uzman erbaşlar, ikinci derecenin altıncı kademesine kadar ilerleyebilirler. Lise ve dengi okul öğrenim düzeyine sahip olanlardan ikinci derece için öngörülen üçüncü veya daha sonraki kademeleri kazanılmış hak aylığı olarak almış olup; üçüncü kademede en az bir yılını tamamlayan, sicil belgelerinin son altı yıllık sicil notu ortalaması sicil tam notunun yüzde doksanı ve daha yukarısı olan ve kademe ilerlemesi yapma şartlarını taşıyanlar, ekli (1) sayılı Cetvelin birinci derecesine yükseltilirler." hükmüne yer verilmiştir. Görüldüğü üzere, ilgili Kanunda yapılan değişiklik ile getirilen düzenleme bu Kanuna tabi olarak görev yapan uzman erbaşları kapsamaktadır.

Söz konusu personel 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak göreve başladığı tarih itibarıyla artık 3269 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapmadığından, derece ve kademe ilerlemesi bakımından 657 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaktadır. Bu çerçevede, 657 sayılı Kanunun "Yükselinebilecek derecenin üstünde bir dereceye yükselme" başlıklı 37 nci maddesinde, "Bu kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir." hükmüne yer verilmiştir. Bununla birlikte, 657 sayılı Kanunun "Kademe ve kademe ilerlemesi" başlıklı 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, "Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." hükmü bulunmaktadır.

Diğer yandan, 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile bu disiplin cezalarını gerektiren fiil ve haller düzenlenmiş, 30/4/2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinin birinci fıkrasında, "Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli 657 sayılı Devlet 2 Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında uygulanır." hükmü, 657 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında ise "Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar. Il Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Sözleşmeli personel, askeri personel ve işçi gibi farklı statülerde görev yapan ve farklı mevzuat hükümlerine tabi olan personelin, Devlet memurlarının tabi olduğu disiplin hükümlerine tabi olmamaları sebebiyle söz konusu statülerdeki hizmetlerinin, 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bir kademe ilerlemesinden yararlanmak için disiplin cezası almaksızın geçirilen sekiz yıllık sürenin hesabında dikkate alınamayacağı, bu fıkra kapsamında disiplin cezası almaksızın geçirilecek sekiz yıllık sürenin hesabında memuriyette geçen hizmet sürelerinin esas alınması gerektiği değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak başlayan personelin, ancak bu tarihten itibaren sekiz yıl boyunca herhangi bir disiplin cezası almaması durumunda ilgili hükümden yararlanarak bir üst kademeye yükselmesi söz konusu olacaktır.



Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; uzman erbaş olarak görev yapmaktayken istifa eden ve 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak görev yapmaya başlayan personelin, 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile düzenlenen bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmak için gerekli olan disiplin cezası almaksızın geçirilecek sekiz yıllık sürenin hesabında Devlet memurluğunda geçen hizmet sürelerinin esas alınması gerektiği, ilgililerin 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak görev yaptıkları sürelerin sekiz yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacağı değerlendirilmektedir.