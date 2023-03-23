Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olmak isteyenler dikkat!

İşçi olmak için ikamet şartı var mı? Yönetmeliğe göre, ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarınca ilana başvuruda ilçe, il veya bölge düzeyinde ikametgâh şartı aranabilir. Öte yandan, ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarınca kamu işçi alım ilanı ulusal düzeyde de açılabilir.



Kamu kurum ve kuruluşlarının ilanlarına yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan yerleşim yeri adresleri dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi ilanlarının başvuru süresi içerisinde ikametini ilanın karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez.



Ayrıca, kariyer mesleklerdeki (özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan müfettiş, kontrolör, denetmen, denetçi ve uzman gibi meslekler) işçi alım ilanları ulusal düzeyde yayınlanır.



İŞÇİ ALIMINDA ÖNCELİK HAKKI NEDİR?



Kamu işçi ilanlarına başvuruda genel başvuru listesinin yanı sıra, öncelikli başvuru listesi de oluşturulmaktadır. Öncelik hakkı işe yerleşme garantisi sağlamamakla birlikte; sınava tabi ilanlara KPSS veya EKPSS puanı olmaksızın başvuru yapabilme imkanı sağlar. Kuraya tabi ilanlara da öncelikli adaylar öncelik hakkı ile başvuru yapabilirler. Genel ve öncelikli başvuru listeleri mevzuatta belirtilen usullere göre ayrı ayrı oluşturularak ilgili kamu kurumuna gönderilir.



Kamu İşçi alımlarında kimlere kimler öncelik hakkına sahip kamu ilanlarına başvuruda öncelikli başvuru hakkı tanınmakta olanlar şunlar:



a.Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar. Komutanlık yazısı ve sağlık raporuyla söz konusu öncelik hakkı belgelendirilmelidir.



b.Terörle mücadelede üstün başarılarından dolayı komutanlarınca takdire layık görülen yedek subay, erbaş ve erler. Belgenin içeriğinden, terörle mücadelede gösterdiği üstün başarı nedeniyle takdire layık görüldüğünün anlaşılması ve belgenin Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı birliklerde asgari Tugay Komutanı, Kurmay Başkanı ya da bunların vekil veya yardımcıları; Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birliklerde asgari Alay Komutanı, İl Jandarma Komutanı ya da bunların vekil veya yardımcılarınca imzalanması/onaylanması gerekir.



c.Tabii afetlerden zarar gören afetzedeler. Tabii afetler nedeniyle işe göndermede öncelik hakkı tanınması uygulamasının başlatılması ve bu haktan yararlanma süresi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilir ve afetzedeler durumlarını valiliklerden alacakları belgeler ile ispatlar.



d.3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına giren madenlerin çıkartılması veya bunun için gerekli olan işletme ve arama faaliyetleri sebebiyle taşınmaz malları tamamen kamulaştırılanlar. Bu öncelik hakkı, sadece kamulaştırmayı yapan kuruluşların kamulaştırmanın yapıldığı yerdeki işçi alım ilanlarına başvuruda geçerlidir. Bu kapsamda öncelikli kayıt yaptıracak kişiler durumlarını, kamulaştırmayı yapan kuruluştan alacakları belge ile belgelendirir.



e. Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında çalışırken, disiplin soruşturması veya 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendi gereğince hizmet akdinin feshi dışında bir neden ile iş akdi feshedilenler. Bu öncelik hakkından yararlanacaklar durumlarını daha önce çalıştıkları kamu kuruluşundan alacakları belge ile belgelendirir ve belgenin içeriğinden kişinin sürekli işçi kadrosunda çalıştığının anlaşılması gerekir.



HANGİ KAMU ALIM İLANLARINA KURAYLA ALIM YAPILMAKTA?



Kamu kurum ve kuruluşlarının;

· Ortaöğretim ve daha alt eğitim düzeyindeki işçi alım ilanlarına,

· Eğitim düzeyine bakılmaksızın temizlik, güvenlik ve koruma, bakım ve onarım hizmetlerindeki işçi alım ilanlarına,

· Eğitim şartı aranmaksızın kömür ve maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalıştırılacaklara ilişkin işçi alım ilanlarına,

gönderilecek adaylar noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenmektedir.



Hangi İşçi alımlarında KPSS ve EKPSS puan şartı var:

Kamu kurum ve kuruluşlarının;

· Ön lisans ve lisans düzeyindeki işçi alım ilanlarına KPSS puanıyla,

· Ön lisans ve lisans düzeyindeki engelli işçi alım ilanlarına EKPSS puanıyla,

adaylar belirlenmektedir.



Bu durumun istisnası; eğitim düzeyine bakılmaksızın temizlik, güvenlik ve koruma, bakım ve onarım hizmetlerindeki işçi alım ilanları ile eğitim şartı aranmaksızın kömür ve maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalıştırılacaklara ilişkin işçi alım ilanlarıdır. Bu ilanlara gönderilecek adaylar, noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenmektedir.