Belediyede çalışan sürekli işçi başka belediyelerde görevlendirilebilir mi?

SORU: Belediyede 4857 sayılı Kanuna tabi sürekli işçi kadrosunda görev yapan personelin başka bir belediyeye Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği kapsamında geçici olarak görevlendirilmesi mümkün mü?



CEVAP: 3/5/2019 tarihli ve 30763 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde, "

(1) Bu Yönetmelik, personelin kurumlar arasında geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. (

2) Bu Yönetmelik, kurumlarda statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak çalışan personel hakkında uygulanır.

(3) Hâkim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

(4) (...) il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar bu Yönetmelik kapsamında geçici görevlendirme yapamaz." hükmü yer almaktadır.



Yukarıda yer verilen hükümden de açıkça anlaşılacağı üzere belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların mezkûr Yönetmelik kapsamında geçici görevlendirme yapması hukuken mümkün bulunmamaktadır.