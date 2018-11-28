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2018 önlisans sonuçları açıklandı! | AİS ile hemen sorgula!

Binlerce aday tarafından yoğun bir şekilde sorgulanan ön lisans sonuçları AİS sayfası üzerinden açıklandı. Önlisans mezunu adayın katılımı ile gerçekleşen Kamu Personeli Seçme Sınavı, 4 Kasım tarihinde ülke genelinde uygulandı. Zorlu sınavın ardından, ''KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusu en çok aranan konular arasında dikkat çekiyordu. , son dakika olarak yaptığı duyuru ile kamu personeli olup olamayacakları merak eden binlerce aday için 2018 KPSS sonuçlarının erişime açıldığını belirtti. Haberimizin detaylarından ÖSYM AİS sorgulama sayfası ile 2018 KPSS sonuçlarının sorgulayabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.11.2018 11:31 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 19:51
2018 KPSS önlisans sonuçları açıklandı! | ÖSYM AİS ile KPSS sonuçları hemen sorgula!

KPSS önlisans sonuçları açıklanma tarihi adım adım yaklaşıyor. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olabilmenin amacı ile 4 Kasım tarihindeki KPSS ön lisans sınavına katılım gösteren on binlerce aday, sınava yönelik araştırmalarını arttırdı. 'KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu ile araştırmalarını Google üzerinden yapan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi dört gözle bekliyor. İşte ÖSYM'nin açıkladığı bilgiler eşliğinde KPSS önlisans sonuçları kesin açıklanma tarihi!

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2018 KPSS ön lisans sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Haberimizin ilerleyen sayfalarından sonuç sorgulama sayfasına ulaşabilir, aldığınız puanı öğrenebilirsiniz.

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2018 KPSS önlisans sonuçları açıklandı! | ÖSYM AİS ile KPSS sonuçları hemen sorgula!
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