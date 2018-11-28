2018 KPSS önlisans sonuçları açıklandı! | ÖSYM AİS ile KPSS sonuçları hemen sorgula!

KPSS önlisans sonuçları açıklanma tarihi adım adım yaklaşıyor. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olabilmenin amacı ile 4 Kasım tarihindeki KPSS ön lisans sınavına katılım gösteren on binlerce aday, sınava yönelik araştırmalarını arttırdı. 'KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu ile araştırmalarını Google üzerinden yapan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi dört gözle bekliyor. İşte ÖSYM'nin açıkladığı bilgiler eşliğinde KPSS önlisans sonuçları kesin açıklanma tarihi!

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2018 KPSS ön lisans sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Haberimizin ilerleyen sayfalarından sonuç sorgulama sayfasına ulaşabilir, aldığınız puanı öğrenebilirsiniz.