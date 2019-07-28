Haberler > Memurlar Haberleri > KPSS Haberleri > Son dakika haber: KPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2019/1 KPSS yerleştirme sonuçları hızlı sorgulama

Son dakika haber: tercih sonuçları açıklandı! ile 2019/1 KPSS yerleştirme sonuçları hızlı sorgulama

Büyük bir merakla beklenilen 2019 yerleştirme sonuçları tarafından son dakika olarak açıklandı. Böylelikle, adayların bir süredir yanıtını aradığı 'KPSS yerleştirme sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?' sorusu da cevabını buldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kamu Personeli Seçme Sınavı 2019/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına ilişkin işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu. Peki, KPSS yerleştirme sonuçları nasıl ve nereden görüntülenir? Haberimizin detaylarından ÖSYM sayfası aracılığıyla KPSS tercih sonuçları sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

AA KPSS Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2019 14:13 Güncelleme Tarihi: 28.7.2019 14:14
Son dakika haber: KPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2019/1 KPSS yerleştirme sonuçları hızlı sorgulama

Edinilen son dakika bilgisine göre, Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında merakla beklenilen yerleştirme sonuçları tarafından açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından öğle saatlerinde yapılan duyuru neticesinde, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme (tercih) işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Böylelikle, adayların yanıtını aradığı '2019 tercih yerleştirme sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? sorusu da cevabına ulaştı. Duyuruda ayrıca tercih sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere de yer verildi.

ÖSYM'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

KPSS 2019/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Temmuz 2019 tarihinde saat 13.00'ten itibaren erişebilir.

2019 KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI HIZLI SORGULA!

Sizler için hazırladığımız haberimiz aracılığıyla, 2019/1 kapsamında Kamu Personeli Seçme Sınavı yerleştirme (tercih) sonuçlarını görüntüleyebilir, ÖSYM sayfası aracılığıyla sorgulama işlemlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haber: KPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2019/1 KPSS yerleştirme sonuçları hızlı sorgulama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN