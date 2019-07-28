Son dakika haber: KPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2019/1 KPSS yerleştirme sonuçları hızlı sorgulama

Edinilen son dakika bilgisine göre, Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında merakla beklenilen yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından öğle saatlerinde yapılan duyuru neticesinde, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme (tercih) işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Böylelikle, adayların yanıtını aradığı '2019 KPSS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? sorusu da cevabına ulaştı. Duyuruda ayrıca tercih sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere de yer verildi.

ÖSYM'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

KPSS 2019/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Temmuz 2019 tarihinde saat 13.00'ten itibaren erişebilir.

2019 KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI HIZLI SORGULA!

Sizler için hazırladığımız haberimiz aracılığıyla, 2019/1 kapsamında Kamu Personeli Seçme Sınavı yerleştirme (tercih) sonuçlarını görüntüleyebilir, ÖSYM sayfası aracılığıyla sorgulama işlemlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.