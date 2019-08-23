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Başkanı duyurdu: sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2019 KPSS sonuç sorgulama sayfası!

olarak bildiğimiz sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Binlerce adayın katılım gösterdiği sınav için arama motorlarında " ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı aranmaya başladı. ÖSYM tarafından 14-28 Temmuz tarihleri aralığında dört aşamalı olarak tamamlanan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi, Eğitim Bilimleri, ÖABT olmak üzere dört aşamalı olarak tamamlanan KPSS sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte ÖSYM Başkanı'nın son dakika açıklaması ve merak edilen detaylar..

Giriş Tarihi: 23.8.2019 08:59 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 08:59
ÖSYM Başkanı duyurdu: KPSS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2019 KPSS sonuç sorgulama sayfası!

Dört aşamalı olarak tamamlanan sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürmekte. Adaylar gözlerini 'ye çevirmişken kurumun başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafınadan son dakika açıklaması yapıldı. Bilindiği üzere, 14 Temmuz'da Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri 20-21 Temmuz'da Alan Bilgisi, 28 Temmuz'da ise ÖABT sınavları gerçekleştirildi. Sınavların bitmesinin ardından adaylar arama motorlarında " sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını aramaya başladılar. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecek olup ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyorlar.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2019 ÖSYM İLE KPSS SONUÇLARI SORGULAMA!

Haberimizin detaylarından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili tüm sürecin detaylarına ulaşabilir ve ÖSYM Başkanı'nın son dakika açıklamasını hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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ÖSYM Başkanı duyurdu: KPSS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2019 KPSS sonuç sorgulama sayfası!
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