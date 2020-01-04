KPSS tercihleri başladı! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü KPSS 2020/3 tercihleri nasıl yapılır?

KPSS 2020/3 tercihleri nasıl ve nereden yapılır sorusu internet üzerinden araştırılırken ÖSYM son dakika yayınladığı duyuru ile tüm detayları adaylarla paylaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması işlemlerinin başladığını duyuran Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tercihlerin sona ereceği o tarihi de verdi. Peki, KPSS 2020/3 tercihleri nasıl ve nereden yapılır? KPSS-2020/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alım tercihleri hangi tarihe kadar devam edecek? İşte detaylar…

KPSS 2020/3 TERCİHLERİ BAŞLADI!

ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruda "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü KPSS-2020/3 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir." İfadeleri kullanıldı.

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