KPSS başvuruları bitti mi, devam ediyor mu? 2020 KPSS başvurusu nasıl yapılır ve sınav ücreti yatırma nasıl yapılır?

Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans başvuruları son tarihi yaklaşırken başvurular alınmaya devam ediyor. Sınava yönelik ilgili kılavuz geçtiğimiz hafta yayımlanırken 2020 KPSS son başvuru günü, sınav ücreti ve ücretin yatırılacağı bankalar gibi birçok detay da belli olmuştu. KPSS başvuru ücreti yatırma, son başvuru tarihi ve diğer tüm merak edilenlere haberimizde yer verdik.

KPSS BAŞVURULARI BİTTİ Mİ, DEVAM EDİYOR MU?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın lisans oturumları kapsamındaki başvuruları 30 Haziran tarihinde başladı ve 13 Temmuz'a kadar devam ediyor.

Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri ile ÖABT ve Lisans oturumlarına katılım gösterecek adaylar, duyurulan KPSS başvuru tarihleri son güne kadar başvuru işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlaması gerekiyor.

KPSS BAŞVURUSU YAP: SINAV ÜCRETİ ÖDEME NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin duyurmuş olduğu kılavuzda ayrıca, KPSS sınav ücreti yatırma işlemlerinde de bilgi verildi. Bilindiği gibi, sınava katılım gösterebilmek için başvuru ekranında KPSS sınav ücreti ödeme işlemlerinin yapılması gerekiyor. Peki, KPSS sınav ücreti yatırma hangi bankaya, nasıl yapılır?

İşte, KPSS başvuruları hakkında merak edilenler..