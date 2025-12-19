Lise son sınıftaki öğrenciler KPSS sınavına başvurabilir mi?

2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), lisans, önlisans ve ortaöğretim düzeylerinde gerçekleştirilecek. KPSS'den alınan puanlar 2 yıl süreyle geçerli olacak ve bu süre içinde merkezi yerleştirme ile kurumsal kamu atamalarında kullanılabilecek.

Ortaöğretim KPSS'ye Kimler Başvurabilecek?

2026 yılında yapılacak KPSS Ortaöğretim sınavına;

Halen 12. sınıfta öğrenim gören lise ve dengi okul öğrencileri,

Lise ve dengi okul mezunları

, Üniversitede öğrenim gören öğrenciler

başvuruda bulunabilecek.

KPSS Puanları Kaç Yıl Geçerli Olacak?

KPSS puanları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak ve bu süre içerisinde kamu kurumlarının yapacağı alımlarda kullanılabilecek.