19.12.2025 08:32

12. sınıfta öğrenim gören üniversite sınavına hazırlanan lise ve dengi okul öğrencileri 2026 KPSS sınavına girebilir mi? Ayrıntılar Sabah Memurlar'da

2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), lisans, önlisans ve ortaöğretim düzeylerinde gerçekleştirilecek. KPSS'den alınan puanlar 2 yıl süreyle geçerli olacak ve bu süre içinde merkezi yerleştirme ile kurumsal kamu atamalarında kullanılabilecek.

Ortaöğretim KPSS'ye Kimler Başvurabilecek?

2026 yılında yapılacak KPSS Ortaöğretim sınavına;

  • Halen 12. sınıfta öğrenim gören lise ve dengi okul öğrencileri,
  • Lise ve dengi okul mezunları,
  • Üniversitede öğrenim gören öğrenciler

başvuruda bulunabilecek.

KPSS Puanları Kaç Yıl Geçerli Olacak?

KPSS puanları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak ve bu süre içerisinde kamu kurumlarının yapacağı alımlarda kullanılabilecek.

Lise son sınıftaki öğrenciler KPSS sınavına başvurabilir mi?
