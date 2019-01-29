Haberler > Memurlar Haberleri > Öğretmen Haberleri > Öğretmenleri sevindirecek haber!

Öğretmenleri sevindirecek haber!

Öğretmenlere müjde! imzaladı... (), İl İçi Mazerete Bağlı Yer Değiştirmeler konulu yazıyı 81 ile gönderdi. Yazıda, özür grubu atamalarına başvurmuş fakat başvurusu olumsuz sonuçlanmış öğretmenler için alternatifli yeni tayin hakkının verildiği görülüyor. İşte yazının ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 29.1.2019 15:14
Öğretmenleri sevindirecek haber!

Bakan Selçuk imzalı ve 81 il valiliğine gönderilen yazıda özür grubu atamalarında eş durumu tayini istemiş fakat tayini gerçekleştirilememiş öğretmenlere 3 alternatifli yeni tayin hakkı verildi. İlgili yazıda büyük şehir ve büyük şehir olmayan iller hakkında ayrı ayrı hükümler yer aldı.

Büyükşehir Statüsünde Olan İller

a- Öğretmenler öncelikle eşinin görev yaptığı ilçede, bunun mümkün olmaması durumunda ikamet edilen ilçede, bunun da mümkün olmaması ve öğretmenin istemesi üzerine ikamet edilen yere daha kolay ulaşım sağlanan bir ilçedeki eğitim kurumlarına,

b- Her ikisi de öğretmen olan eşlerin bu bölümün ''a'' maddesi kapsamında yer değişiklikleri mümkün olmaması durumunda ve eşlerin de istemeleri halinde, her iki eşin de alanlarında öğretmen ihtiyacı olduğu başka bir ilçede bulunan eğitim kurumlarına,

Büyükşehir Statüsünde Olmayan İller

a- Öğretmenler öncelikle eşinin görev yaptığı ilçede, bunun mümkün olmaması durumunda ikamet edilen ilçede, bunun da mümkün olmaması ve öğretmenin istemesi üzerine ikamet edilen yere daha kolay ulaşım sağlanan bir ilçedeki eğitim kurumlarına,

b- Eşleriyle aynı ilçede görev yapan fakat aile birliği mazereti bulunan öğretmenler, eşinin görev yaptığı yerde bulunan eğitim kurumlarından başlamak üzere buraya yakın yerleşim yerinde, bunun mümkün olmaması durumunda ikamet adresinin bulunduğu veya ikamet adresine daha kolay ulaşım sağlanabilen ilçede bulunan eğitim kurumlarına,

c- Her ikisi de öğretmen olan eşlerin bu bölümün ''a'' ve ''b'' maddeleri kapsamında yer değiştirmeleri mümkün olmaması durumunda ve eşlerin de istemeleri halinde, her iki eşin de alanlarında öğretmen ihtiyacının olduğu farklı bir ilçe/belde/köyde bulunan eğitim kurumlarına, yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

20 bin öğretmen ataması için tercihler başladı! Tercihler nasıl yapılacak?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğretmenleri sevindirecek haber!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN