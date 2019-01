Öğretmenleri sevindirecek haber!

Bakan Selçuk imzalı ve 81 il valiliğine gönderilen yazıda özür grubu atamalarında eş durumu tayini istemiş fakat tayini gerçekleştirilememiş öğretmenlere 3 alternatifli yeni tayin hakkı verildi. İlgili yazıda büyük şehir ve büyük şehir olmayan iller hakkında ayrı ayrı hükümler yer aldı.



Büyükşehir Statüsünde Olan İller



a- Öğretmenler öncelikle eşinin görev yaptığı ilçede, bunun mümkün olmaması durumunda ikamet edilen ilçede, bunun da mümkün olmaması ve öğretmenin istemesi üzerine ikamet edilen yere daha kolay ulaşım sağlanan bir ilçedeki eğitim kurumlarına,



b- Her ikisi de öğretmen olan eşlerin bu bölümün ''a'' maddesi kapsamında yer değişiklikleri mümkün olmaması durumunda ve eşlerin de istemeleri halinde, her iki eşin de alanlarında öğretmen ihtiyacı olduğu başka bir ilçede bulunan eğitim kurumlarına,



Büyükşehir Statüsünde Olmayan İller



a- Öğretmenler öncelikle eşinin görev yaptığı ilçede, bunun mümkün olmaması durumunda ikamet edilen ilçede, bunun da mümkün olmaması ve öğretmenin istemesi üzerine ikamet edilen yere daha kolay ulaşım sağlanan bir ilçedeki eğitim kurumlarına,



b- Eşleriyle aynı ilçede görev yapan fakat aile birliği mazereti bulunan öğretmenler, eşinin görev yaptığı yerde bulunan eğitim kurumlarından başlamak üzere buraya yakın yerleşim yerinde, bunun mümkün olmaması durumunda ikamet adresinin bulunduğu veya ikamet adresine daha kolay ulaşım sağlanabilen ilçede bulunan eğitim kurumlarına,



c- Her ikisi de öğretmen olan eşlerin bu bölümün ''a'' ve ''b'' maddeleri kapsamında yer değiştirmeleri mümkün olmaması durumunda ve eşlerin de istemeleri halinde, her iki eşin de alanlarında öğretmen ihtiyacının olduğu farklı bir ilçe/belde/köyde bulunan eğitim kurumlarına, yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

